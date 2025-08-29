Европа обсуждает новый тайный план касательно Украины

Согласно данным издания Politico, лидеры Европы рассматривают сценарий создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках предстоящего мирного соглашения.
Главные тезисы
- Отсутствие единого взгляда между странами затрудняет обсуждение плана.
- Пентагон уже подверг критике новую идею лидеров Европы.
Что известно о новом плане Европы
Как удалось узнать журналистам, буферная зона является одним из нескольких предложений, которую обсуждают европейский союзники Украины.
Проблема заключается в том, что между странами до сих пор не сформировалась единая позиция по поводу глубины такой зоны.
Также трудно понять, согласится ли на нее команда Владимира Зеленского, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках.
Эту идею уже раскритиковал бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд.
По мнению последнего, лидеры Европы просто "хватаются за соломинку".
Что касается количества военных для контроля буферной зоны, то оно может достигать 60 тысяч миротворцев.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-