Согласно данным издания Politico, лидеры Европы рассматривают сценарий создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках предстоящего мирного соглашения.

Что известно о новом плане Европы

Как удалось узнать журналистам, буферная зона является одним из нескольких предложений, которую обсуждают европейский союзники Украины.

Проблема заключается в том, что между странами до сих пор не сформировалась единая позиция по поводу глубины такой зоны.

Также трудно понять, согласится ли на нее команда Владимира Зеленского, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках.

Но тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, — пишет издание.

Эту идею уже раскритиковал бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

По мнению последнего, лидеры Европы просто "хватаются за соломинку".

Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят их от вторжения в Украину, они ошибаются, — подчеркнул представитель Минобороны Украины.

Что касается количества военных для контроля буферной зоны, то оно может достигать 60 тысяч миротворцев.