Зеленский обратился к народу в День памяти защитников и защитниц Украины

29 августа - День памяти погибших защитников и защитниц Украины. Сегодня глава государства Владимир Зеленский в который раз напомнил, какой ценой страна борется за свою независимость и как важно помнить о героях, отдавших свою жизнь в войне за родину.
Главные тезисы
- Украина ведет войну с Россией за право на жизнь с 2014 года, а с 2022 украинцы защищаются в полномасштабной войне.
- Символом Дня памяти защитников и защитниц Украины стал подсолнечник, связанный с трагическими событиями под Иловайском в 2014 году.
Зеленский обратился к украинцам 29 августа
Глава государства обращает внимание на то, что с 2014 года идет война со страной-агрессорской Россией за право Украины на жизнь.
С 24 февраля 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне.
Что важно понимать, День памяти защитников и защитниц государство основало в 2019 году.
Именно 29 августа, потому что с этой датой связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения — выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году.
Тогда российские захватчики снова нарушили договоренности: украинских военных расстреляли, когда они колоннами проходили тем, что должно быть "зеленым коридором"
Их путь пролегал через поля подсолнечника. Потому традиционным символом памятного дня 29 августа стал подсолнечник.
