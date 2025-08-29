Зеленский обратился к народу в День памяти защитников и защитниц Украины
Зеленский обратился к народу в День памяти защитников и защитниц Украины

Владимир Зеленский
Зеленский обратился к украинцам 29 августа
29 августа - День памяти погибших защитников и защитниц Украины. Сегодня глава государства Владимир Зеленский в который раз напомнил, какой ценой страна борется за свою независимость и как важно помнить о героях, отдавших свою жизнь в войне за родину.

Главные тезисы

  • Украина ведет войну с Россией за право на жизнь с 2014 года, а с 2022 украинцы защищаются в полномасштабной войне.
  • Символом Дня памяти защитников и защитниц Украины стал подсолнечник, связанный с трагическими событиями под Иловайском в 2014 году.

Зеленский обратился к украинцам 29 августа

Каждый год 29 августа мы чтим память всех наших павших воинов — защитников и защитниц Украины, погибших в боях ради нашего государства, нашей независимой Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что с 2014 года идет война со страной-агрессорской Россией за право Украины на жизнь.

С 24 февраля 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне.

Это очень длинный и сложный путь храбрости. И мы не забываем, благодаря ком Украина сохраняется. Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине! — заявил Владимир Зеленский.

Что важно понимать, День памяти защитников и защитниц государство основало в 2019 году.

Именно 29 августа, потому что с этой датой связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения — выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году.

Тогда российские захватчики снова нарушили договоренности: украинских военных расстреляли, когда они колоннами проходили тем, что должно быть "зеленым коридором"

Их путь пролегал через поля подсолнечника. Потому традиционным символом памятного дня 29 августа стал подсолнечник.

