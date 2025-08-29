Атака России на Киев — количество погибших снова возросло

Утром 29 августа Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обновила данные о количестве погибших в результате масштабной атаки на Киев, которую российские захватчики совершили ночью 27-28 августа. По состоянию на 08:00 речь идет уже о 23 погибших.
Главные тезисы
- Поиск пропавших без вести мирных жителей Киева продолжается до сих пор.
- Среди погибших сейчас – четверо детей.
Ситуация в Киеве после российских ударов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям официально подтвердила, что по состоянию на 08:00 в столице продолжается ликвидация последствий российских атак.
Так, в минувшую ночь спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы.
Кроме того, указано, что на этих локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор конструкций.
Также отмечено, что вывезено более 2260 тонн строительных конструкций и мусора.
Психологи ГСЧС оказали помощь 147 лицам. Работы продолжаются постоянно.
Что важно понимать, 27-28 августа 2025 года страна-агрессорка Россия совершила одну из самых масштабных атак на мирные украинские города и села.
