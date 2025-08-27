Специальный представитель президента США Стив Виткофф публично анонсировал, что на этой неделе проведет встречи с представителями Украины в Нью-Йорке. Кроме того, он добавил, что команда Дональда Трампа настроена завершить войну России против Украины до конца 2025 года.

Виткофф раскрыл план Трампа

Спецпосланник президента США заявил журналистам, что на этой неделе официальный Вашингтон организует встречи по вопросу урегулирования как украинско-российской войны, так и других конфликтов.

К примеру, также в центре внимания будет война в секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.

Мы надеемся урегулировать их до конца этого года, — заявил Виткофф, также имея в виду войну РФ против Украины.

По словам последнего, на этой неделе у него уже запланирована встреча с представителями команды украинского лидера Владимира Зеленского.

Что важно понимать, она состоится в Нью-Йорке.

Я встречаюсь с украинцами на этой неделе… в Нью-Йорке, — заявил он.

По убеждению Виткоффа, действительно "важным сигналом" является то, что США ежедневно разговаривают с Россией.