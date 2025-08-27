Завершение войны РФ против Украины. Какой дедлайн выбрали США
Завершение войны РФ против Украины. Какой дедлайн выбрали США

Виткофф раскрыл план Трампа
Источник:  Радио Свобода

Специальный представитель президента США Стив Виткофф публично анонсировал, что на этой неделе проведет встречи с представителями Украины в Нью-Йорке. Кроме того, он добавил, что команда Дональда Трампа настроена завершить войну России против Украины до конца 2025 года.

Главные тезисы

  • В США осталось еще 4 месяца на завершение войны.
  • На этом фоне Трамп возобновил свои угрозы Путину.

Виткофф раскрыл план Трампа

Спецпосланник президента США заявил журналистам, что на этой неделе официальный Вашингтон организует встречи по вопросу урегулирования как украинско-российской войны, так и других конфликтов.

К примеру, также в центре внимания будет война в секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.

Мы надеемся урегулировать их до конца этого года, — заявил Виткофф, также имея в виду войну РФ против Украины.

По словам последнего, на этой неделе у него уже запланирована встреча с представителями команды украинского лидера Владимира Зеленского.

Что важно понимать, она состоится в Нью-Йорке.

Я встречаюсь с украинцами на этой неделе… в Нью-Йорке, — заявил он.

По убеждению Виткоффа, действительно "важным сигналом" является то, что США ежедневно разговаривают с Россией.

К слову, сам Дональд Трамп недавно предупредил, что Штаты начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров по прекращению войны против Украины.

