Завершение войны РФ против Украины. Какой дедлайн выбрали США

Специальный представитель президента США Стив Виткофф публично анонсировал, что на этой неделе проведет встречи с представителями Украины в Нью-Йорке. Кроме того, он добавил, что команда Дональда Трампа настроена завершить войну России против Украины до конца 2025 года.
Главные тезисы
- В США осталось еще 4 месяца на завершение войны.
- На этом фоне Трамп возобновил свои угрозы Путину.
Виткофф раскрыл план Трампа
Спецпосланник президента США заявил журналистам, что на этой неделе официальный Вашингтон организует встречи по вопросу урегулирования как украинско-российской войны, так и других конфликтов.
К примеру, также в центре внимания будет война в секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.
По словам последнего, на этой неделе у него уже запланирована встреча с представителями команды украинского лидера Владимира Зеленского.
Что важно понимать, она состоится в Нью-Йорке.
По убеждению Виткоффа, действительно "важным сигналом" является то, что США ежедневно разговаривают с Россией.
К слову, сам Дональд Трамп недавно предупредил, что Штаты начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров по прекращению войны против Украины.
