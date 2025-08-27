"Будет экономическая война". Трамп публично пригрозил Путину

Американский лидер Дональд Трамп официально предупредил диктатора Владимира Путина, что Штаты начнут против России "экономическую войну", если он будет избегать переговоров по завершению войны против Украины с Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Президент США утверждает, что у него есть серьезный план для завершения войны.
- Сейчас он хочет посадить Путина за стол переговоров.
Трамп снова прибегает к угрозам Путину
По словам главы Белого дома, он сделает все возможное, чтобы мирное соглашение было наконец подписано.
Кроме того, Трамп добавил, что имеет "очень серьезный план" и готов его применить, однако конкретные детали не раскрыл:
На этом фоне американский лидер решил обратиться с серьезным предупреждением к российскому диктатору Путину.
Он четко дал понять, что готов начать против РФ "экономическую войну", если иного выхода просто не останется:
Как отметил Трамп, сейчас у него нормальные отношения с Зеленским, но они уже совсем другие, чем раньше.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-