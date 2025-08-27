"Будет экономическая война". Трамп публично пригрозил Путину
"Будет экономическая война". Трамп публично пригрозил Путину

Трамп
Американский лидер Дональд Трамп официально предупредил диктатора Владимира Путина, что Штаты начнут против России "экономическую войну", если он будет избегать переговоров по завершению войны против Украины с Владимиром Зеленским.

  • Президент США утверждает, что у него есть серьезный план для завершения войны.
  • Сейчас он хочет посадить Путина за стол переговоров.

Трамп снова прибегает к угрозам Путину

По словам главы Белого дома, он сделает все возможное, чтобы мирное соглашение было наконец подписано.

Кроме того, Трамп добавил, что имеет "очень серьезный план" и готов его применить, однако конкретные детали не раскрыл:

Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский — нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось.

На этом фоне американский лидер решил обратиться с серьезным предупреждением к российскому диктатору Путину.

Он четко дал понять, что готов начать против РФ "экономическую войну", если иного выхода просто не останется:

Это не будет мировая война, но это будет экономическая война. И экономическая война будет тяжелой, очень тяжелой — особенно для России. И я этого не хочу.

Как отметил Трамп, сейчас у него нормальные отношения с Зеленским, но они уже совсем другие, чем раньше.

