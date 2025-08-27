"Буде економічна війна". Трамп публічно пригрозив Путіну

Американський лідер Дональд Трамп офіційно попередив диктатора Володимира Путіна, що Штати розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо він уникатиме переговорів щодо завершення війни проти України з Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Президент США стверджує, що має серйозний план для завершення війни.
- Наразі він хоче всадити Путіна за стіл переговорів.
Трамп знову вдається до погроз Путіну
За словами очільника Білого дому, він зробить все можливе, щоб мирна угода була врешті підписана.
Окрім того, Трамп додав, що має “дуже серйозний план”, і готовий його застосувати, однак конкретні деталі не розкрив:
На цьому тлі американський лідер вирішив звернутися з серйозним попередженням до російського диктатора Путіна.
Він чітко дав зрозуміти, що готовий почати проти РФ “економічну війну”, якщо іншого виходу просто не залишиться:
Як зазначив Трамп, наразі у нього нормальні відносини із Зеленським, але вони вже зовсім інші, ніж раніше.
