"Буде економічна війна". Трамп публічно пригрозив Путіну

Американський лідер Дональд Трамп офіційно попередив диктатора Володимира Путіна, що Штати розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо він уникатиме переговорів щодо завершення війни проти України з Володимиром Зеленським.

Трамп знову вдається до погроз Путіну

За словами очільника Білого дому, він зробить все можливе, щоб мирна угода була врешті підписана.

Окрім того, Трамп додав, що має “дуже серйозний план”, і готовий його застосувати, однак конкретні деталі не розкрив:

Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський — ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер вирішив звернутися з серйозним попередженням до російського диктатора Путіна.

Він чітко дав зрозуміти, що готовий почати проти РФ “економічну війну”, якщо іншого виходу просто не залишиться:

Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою — особливо для Росії. І я цього не хочу. Поширити

Як зазначив Трамп, наразі у нього нормальні відносини із Зеленським, але вони вже зовсім інші, ніж раніше.