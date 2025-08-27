"Буде економічна війна". Трамп публічно пригрозив Путіну
Категорія
Політика
Дата публікації

"Буде економічна війна". Трамп публічно пригрозив Путіну

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп офіційно попередив диктатора Володимира Путіна, що Штати розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо він уникатиме переговорів щодо завершення війни проти України з Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Президент США стверджує, що має серйозний план для завершення війни.
  • Наразі він хоче всадити Путіна за стіл переговорів.

Трамп знову вдається до погроз Путіну

За словами очільника Білого дому, він зробить все можливе, щоб мирна угода була врешті підписана.

Окрім того, Трамп додав, що має “дуже серйозний план”, і готовий його застосувати, однак конкретні деталі не розкрив:

Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський — ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі американський лідер вирішив звернутися з серйозним попередженням до російського диктатора Путіна.

Він чітко дав зрозуміти, що готовий почати проти РФ “економічну війну”, якщо іншого виходу просто не залишиться:

Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою — особливо для Росії. І я цього не хочу.

Як зазначив Трамп, наразі у нього нормальні відносини із Зеленським, але вони вже зовсім інші, ніж раніше.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон блокує далекобійні удари України по РФ — це триває місяцями
Пентагон заважає Україні оборонятися
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський винищувач МіГ-29 потужно "атакував" стовп у Єревані — відео
МіГ-29
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін неочікувано пішов на поступки у День Незалежності України
Путін раптово ослабив свої вимоги

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?