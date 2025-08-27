Завершення війни РФ проти України. Який дедлайн обрали США

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф публічно анонсував, що цього тижня проведе зустрічі з представниками України в Нью-Йорку. Окрім того, він додав, що команда Дональда Трампа налаштована завершити війну Росії проти України до кінця 2025 року.

Віткофф розкрив план Трампа

Спецпосланець президента США заявив журналістам, що цього тижня офіційний Вашингтон організує зустрічі з питання врегулювання як українсько-російської війни, так і інших конфліктів.

До прикладу, також в центрі уваги буде війни в Секторі Гази та конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року, — заявив Віткофф, також маючи на увазі війну РФ проти України.

За словами останнього, що цього тижня у нього вже запланована зустрічі з представниками команди українського лідера Володимира Зеленський.

Що важливо розуміти, вона відбудеться в Нью-Йорку.

Я зустрічаюся з українцями цього тижня… в Нью-Йорку, — заявив він.

На переконання Віткоффа, дійсно "важливим сигналом" є те, що США щодня розмовляють з Росією.