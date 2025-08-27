Завершення війни РФ проти України. Який дедлайн обрали США

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф публічно анонсував, що цього тижня проведе зустрічі з представниками України в Нью-Йорку. Окрім того, він додав, що команда Дональда Трампа налаштована завершити війну Росії проти України до кінця 2025 року.
Головні тези:
- У США залишилося ще 4 місяці на завершення війни.
- На цьому тлі Трамп відновив свої погрози Путіну.
Віткофф розкрив план Трампа
Спецпосланець президента США заявив журналістам, що цього тижня офіційний Вашингтон організує зустрічі з питання врегулювання як українсько-російської війни, так і інших конфліктів.
До прикладу, також в центрі уваги буде війни в Секторі Гази та конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
За словами останнього, що цього тижня у нього вже запланована зустрічі з представниками команди українського лідера Володимира Зеленський.
Що важливо розуміти, вона відбудеться в Нью-Йорку.
На переконання Віткоффа, дійсно "важливим сигналом" є те, що США щодня розмовляють з Росією.
До слова, сам Дональд Трамп нещодавно попередив, що Штати розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України.
