Кремль выдвинул "мирное предложение" касательно Донецкой области

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ положила на стол переговоров свое "мирное предложение" относительно Донецкой области с целью завершения войны против Украины.
Главные тезисы
- Как оказалось, Трамп недоволен подходами РФ и Украины к завершению войны.
- Белый дом пока не раскрыл содержание нового предложения Кремля.
Виткофф объявил о новом шаге России
Журналисты поинтересовались у посланника Трампа, кто больше несет ответственность за продолжение войны — Россия или Украина.
По словам Виткоффа, каждая из сторон, якобы, "сложная" для проведения переговоров.
Он также добавил, что Дональд Трамп расстроен из-за России в определенных аспектах, а также из-за Украины.
Виткофф озвучил предположение, что Украина может принять это предложение, однако пока не раскрыла подробности.
Ранее он анонсировал, что на этой неделе проведет встречу с украинской делегацией в Нью-Йорке.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-