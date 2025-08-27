Кремль выдвинул "мирное предложение" касательно Донецкой области

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ положила на стол переговоров свое "мирное предложение" относительно Донецкой области с целью завершения войны против Украины.

Виткофф объявил о новом шаге России

Журналисты поинтересовались у посланника Трампа, кто больше несет ответственность за продолжение войны — Россия или Украина.

По словам Виткоффа, каждая из сторон, якобы, "сложная" для проведения переговоров.

Он также добавил, что Дональд Трамп расстроен из-за России в определенных аспектах, а также из-за Украины.

Но я снова подчеркну, что никто не сделал больше для того, чтобы приблизить эти стороны друг к другу и к соглашению, чем президент. Россияне положили свое мирное предложение на стол. Оно включает в себя Донецк (американцы под этим словом чаще понимают целую область, а не город — ред.). Стив Виткофф Спецпредставитель президента США

Виткофф озвучил предположение, что Украина может принять это предложение, однако пока не раскрыла подробности.