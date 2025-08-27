"Это все бред". Трамп жестко унизил Путина и Лаврова

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает слова российского диктатора Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского "бредом".

Трамп снова запугивает Кремль

Что важно понимать, 24 августа Сергей Лавров начал цинично утверждать, что у Зеленского якобы нет легитимности, необходимой для подписания юридических документов со страной-агрессором.

Ранее об этом неоднократно заявлял и российский диктатор Владимир Путин.

Одна из журналисток попросила американского лидера прокомментировать последние скандальные заявления Сергея Лаврова и Владимира Путина, которые в очередной раз поставили под сомнение легитимность Зеленского.

Дональд Трамп во время заседания американского правительства четко дал понять, что не соглашается с этим мнением:

Не важно, что они говорят. Все занимаются показухой. Это все бред (на английском языке президент США употребил выражение "it's all bullshit" — ред.). Все занимаются показухой. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне глава Белого дома также начал пугать Путина "экономической войной":