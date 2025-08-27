"Это все бред". Трамп жестко унизил Путина и Лаврова

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает слова российского диктатора Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского "бредом".
Главные тезисы
- Трамп дал понять, что ему плевать на некоторые требования Москвы.
- Также он угрожает России началом "экономической войны".
Трамп снова запугивает Кремль
Что важно понимать, 24 августа Сергей Лавров начал цинично утверждать, что у Зеленского якобы нет легитимности, необходимой для подписания юридических документов со страной-агрессором.
Ранее об этом неоднократно заявлял и российский диктатор Владимир Путин.
Одна из журналисток попросила американского лидера прокомментировать последние скандальные заявления Сергея Лаврова и Владимира Путина, которые в очередной раз поставили под сомнение легитимность Зеленского.
Дональд Трамп во время заседания американского правительства четко дал понять, что не соглашается с этим мнением:
На этом фоне глава Белого дома также начал пугать Путина "экономической войной":
