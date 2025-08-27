"Це все дурня". Трамп жорстко принизив Путіна та Лаврова
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це все дурня". Трамп жорстко принизив Путіна та Лаврова

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що вважає слова російського диктатора Володимира Путіна та глави МЗС Росії Сергії Лаврова про нелегітимність президента України Володимира Зеленського "дурнею".

Головні тези:

  • Трамп дав зрозуміти, що йому чхати на деякі вимоги Москви.
  • Також він погрожує Росії початком “економічної війни”.

Трамп знову залякує Кремль

Що важливо розуміти, 24 серпня Сергій Лавров почав цинічно стверджувати, що Зеленський нібито не має легітимності, необхідної для підписання юридичних документів з країною-агресором.

Раніше про це багато разів заявляв і російський диктатор Володимир Путін.

Одна з журналісток попросила американського лідера прокоментувати останні скандальні заяви Сергія Лаврова та Володимира Путіна, які вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського.

Дональд Трамп під час засідання американського уряду чітко дав зрозуміти, що не погоджується з цією думкою:

Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все дурня (англійською мовою президент США вжив вислів "it’s all bullshit" — ред.). Всі займаються показухою.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому також почав лякати Путіна “економічною війною”:

Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою — особливо для Росії. І я цього не хочу, — заявив Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон блокує далекобійні удари України по РФ — це триває місяцями
Пентагон заважає Україні оборонятися
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Буде економічна війна". Трамп публічно пригрозив Путіну
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни РФ проти України. Який дедлайн обрали США
Віткофф розкрив план Трампа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?