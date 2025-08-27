"Це все дурня". Трамп жорстко принизив Путіна та Лаврова

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що вважає слова російського диктатора Володимира Путіна та глави МЗС Росії Сергії Лаврова про нелегітимність президента України Володимира Зеленського "дурнею".

Трамп знову залякує Кремль

Що важливо розуміти, 24 серпня Сергій Лавров почав цинічно стверджувати, що Зеленський нібито не має легітимності, необхідної для підписання юридичних документів з країною-агресором.

Раніше про це багато разів заявляв і російський диктатор Володимир Путін.

Одна з журналісток попросила американського лідера прокоментувати останні скандальні заяви Сергія Лаврова та Володимира Путіна, які вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського.

Дональд Трамп під час засідання американського уряду чітко дав зрозуміти, що не погоджується з цією думкою:

Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все дурня (англійською мовою президент США вжив вислів "it’s all bullshit" — ред.). Всі займаються показухою. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому також почав лякати Путіна “економічною війною”: