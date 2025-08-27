Кремль висунув "мирну пропозицію" щодо Донецькій області

Спецпредставник президента США Стів Віткофф офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ поклала на стіл переговорів свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області з метою завершення війни проти України.

Віткофф оголосив про новий крок Росії

Журналісти поцікавилися у посланця Трампа, хто більш відповідальний за продовження війни — Росія чи Україна

За словами Віткоффа, кожна зі сторін, нібито, є “складною” для проведення переговорів.

Він також додав, що Дональд Трамп засмучений через Росію в певних аспектах, а й також через Україну.

Але я знову наголошу, що ніхто не зробив більше для того, щоб наблизити ці сторони одна до одної і до угоди, ніж президент. Росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьк (американці під цим словом частіше розуміють цілу область, а не місто — ред.). Стів Віткофф Спецпредставник президента США

Віткофф озвучив припущення, що Україна може прийняти цю пропозицію, однак поки не розкрив жодної з її деталей.