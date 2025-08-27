Кремль висунув "мирну пропозицію" щодо Донецькій області

Спецпредставник президента США Стів Віткофф офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ поклала на стіл переговорів свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області з метою завершення війни проти України.
Головні тези:
- Як виявилося, Трамп невдоволений підходами РФ та України щодо завершення війни.
- Білий дім поки не розкрив зміст нової пропозиції Кремля.
Віткофф оголосив про новий крок Росії
Журналісти поцікавилися у посланця Трампа, хто більш відповідальний за продовження війни — Росія чи Україна
За словами Віткоффа, кожна зі сторін, нібито, є “складною” для проведення переговорів.
Він також додав, що Дональд Трамп засмучений через Росію в певних аспектах, а й також через Україну.
Віткофф озвучив припущення, що Україна може прийняти цю пропозицію, однак поки не розкрив жодної з її деталей.
До слова, раніше він анонсував, що цього тижня проведе зустріч з українською делегацією в Нью-Йорку.
