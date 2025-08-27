Кремль висунув "мирну пропозицію" щодо Донецькій області
Категорія
Політика
Дата публікації

Кремль висунув "мирну пропозицію" щодо Донецькій області

Путін
Джерело:  Fox News

Спецпредставник президента США Стів Віткофф офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ поклала на стіл переговорів свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області з метою завершення війни проти України.

Головні тези:

  • Як виявилося, Трамп невдоволений підходами РФ та України щодо завершення війни.
  • Білий дім поки не розкрив зміст нової пропозиції Кремля.

Віткофф оголосив про новий крок Росії

Журналісти поцікавилися у посланця Трампа, хто більш відповідальний за продовження війни — Росія чи Україна

За словами Віткоффа, кожна зі сторін, нібито, є “складною” для проведення переговорів.

Він також додав, що Дональд Трамп засмучений через Росію в певних аспектах, а й також через Україну.

Але я знову наголошу, що ніхто не зробив більше для того, щоб наблизити ці сторони одна до одної і до угоди, ніж президент. Росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьк (американці під цим словом частіше розуміють цілу область, а не місто — ред.).

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпредставник президента США

Віткофф озвучив припущення, що Україна може прийняти цю пропозицію, однак поки не розкрив жодної з її деталей.

До слова, раніше він анонсував, що цього тижня проведе зустріч з українською делегацією в Нью-Йорку.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Буде економічна війна". Трамп публічно пригрозив Путіну
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни РФ проти України. Який дедлайн обрали США
Віткофф розкрив план Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це все дурня". Трамп жорстко принизив Путіна та Лаврова
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?