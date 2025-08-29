Атака Росії на Київ — кількість загиблих знову зросла

Вранці 29 серпня Державна служба України з надзвичайних ситуацій оновила дані щодо кількості загиблих внаслідок масштабної атаки на Київ, яку російські загарбники здійснили вночі 27-28 серпня. Станом на 08:00 йдеться вже про 23 загиблих.

Ситуація в Києві після російських ударів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно підтвердила, що станом на 08:00 у столиці досі триває ліквідація наслідків російських атак.

Так, протягом минулої ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них — четверо дітей, — йдеться в офіційній заяві ДСНС. Поширити

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Окрім того, наголошується, що на цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій.

Також вказано, що вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам. Роботи тривають постійно.

Що важливо розуміти, 27-28 серпня 2025 року країна-агресорка Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на мирні українські міста та села.