Атака Росії на Київ — кількість загиблих знову зросла

Вранці 29 серпня Державна служба України з надзвичайних ситуацій оновила дані щодо кількості загиблих внаслідок масштабної атаки на Київ, яку російські загарбники здійснили вночі 27-28 серпня. Станом на 08:00 йдеться вже про 23 загиблих.
Головні тези:
- Пошук зниклих безвісти мирних мешканців Києва триває досі.
- Серед загиблих наразі – четверо дітей.
Ситуація в Києві після російських ударів
Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно підтвердила, що станом на 08:00 у столиці досі триває ліквідація наслідків російських атак.
Так, протягом минулої ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи.
Окрім того, наголошується, що на цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій.
Також вказано, що вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.
Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам. Роботи тривають постійно.
Що важливо розуміти, 27-28 серпня 2025 року країна-агресорка Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на мирні українські міста та села.
