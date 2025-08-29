ПВО объявила результаты нового воздушного боя с Россией

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 28-29 августа российские захватчики совершали атаку 68 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 46 вражеских целей.
Главные тезисы
- В этот раз воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 22 БпЛА на 9 локациях.
Атака России на Украину 28-29 августа — первые подробности
Новое воздушное нападение армии РФ началось еще в 20:00 28 августа.
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 22 БпЛА на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.
