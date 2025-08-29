ПВО объявила результаты нового воздушного боя с Россией
ПВО объявила результаты нового воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 28-29 августа - первые подробности
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 28-29 августа российские захватчики совершали атаку 68 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 46 вражеских целей.

Главные тезисы

  • В этот раз воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 22 БпЛА на 9 локациях.

Атака России на Украину 28-29 августа — первые подробности

Новое воздушное нападение армии РФ началось еще в 20:00 28 августа.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны, — сказано в заявлении.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 22 БпЛА на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Ситуация в Киеве после российских ударов

