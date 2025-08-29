ППО оголосила результати нового повітряного бою з Росією
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 28-29 серпня - перші подробиці
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 28-29 серпня російські загарбники здійснювали атаку 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 46 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Цього разу повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях.

Новий повітряний напад армії РФ розпочався ще о 20:00 28 серпня.

Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни, — сказано в заяві.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Ситуація в Києві після російських ударів

