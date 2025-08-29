ППО оголосила результати нового повітряного бою з Росією

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 28-29 серпня російські загарбники здійснювали атаку 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 46 ворожих цілей.

Атака Росії на Україну 28-29 серпня — перші подробиці

Новий повітряний напад армії РФ розпочався ще о 20:00 28 серпня.

Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни, — сказано в заяві. Поширити

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.