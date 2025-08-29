ППО оголосила результати нового повітряного бою з Росією

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 28-29 серпня російські загарбники здійснювали атаку 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 46 ворожих цілей.
Головні тези:
- Цього разу повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях.
Атака Росії на Україну 28-29 серпня — перші подробиці
Новий повітряний напад армії РФ розпочався ще о 20:00 28 серпня.
Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.
