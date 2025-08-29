Россияне ударили по Днепропетровщине — есть погибшие и раненые

В Днепропетровской области по меньшей мере двое мирных жителей погибли и еще трое получили ранения в результате российской атаки дронами.

Атака России на Днепропетровщину — что известно

О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Пострадала Синельниковщина — Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская общины. Агрессор целил беспилотниками. К сожалению, погибли два человека — мужчина и женщина, — сообщил он. Поделиться

Кроме того, указано, что еще одна 50-летняя женщина пострадала, ей была оказана помощь на месте.

Новая российская атака спровоцировала пожар на территории предприятия, также горели частные дома и сухая трава. Повреждены АЗС и автомобили.

Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый — в состоянии средней тяжести. Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть, — добавил Сергей Лысак. Поделиться

Более того, указано, что российские оккупанты атаковали дронами Новопольскую общину Криворожского района — там вспыхнул огонь, его уже затушили.