Россияне ударили по Днепропетровщине — есть погибшие и раненые

В Днепропетровской области по меньшей мере двое мирных жителей погибли и еще трое получили ранения в результате российской атаки дронами.
Главные тезисы
- Поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть.
- FPV-дронами противник ударил по Никопольщине.
Атака России на Днепропетровщину — что известно
О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
Кроме того, указано, что еще одна 50-летняя женщина пострадала, ей была оказана помощь на месте.
Новая российская атака спровоцировала пожар на территории предприятия, также горели частные дома и сухая трава. Повреждены АЗС и автомобили.
Более того, указано, что российские оккупанты атаковали дронами Новопольскую общину Криворожского района — там вспыхнул огонь, его уже затушили.
Как сообщил Лисак, FPV-дронами враг бил по Никопольщине. Зафиксированы попадания в Марганецкой, Мировской, Покровской общинах.
