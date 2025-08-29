Росіяни вдарили по Дніпропетровщині — є загиблі й поранені

У Дніпропетровській області щонайменше двоє мирних мешканців загинули та ще три дістали поранення внаслідок російської атаки дронами.
Головні тези:
- Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.
- FPV-дронами противник вдарив по Нікопольщині.
Атака Росії на Дніпропетровщину — що відомо
Про ситуацію в регіоні розповів очільник ОВА Сергій Лисак.
Окрім того, наголошується, що ще одна 50-річна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці.
Нова російська атака спровокувала пожежу на території підприємства, також горіли приватні будинки і суха трава. Понівечені АЗС та автомобілі.
Ба більше, вказано, що російські окупанти атакували дронами Новопільську громаду Криворізького району — там спалахнув вогонь, його вже приборкали.
Як зазанчив Лисак, FPV-дронами ворог бив по Нікопольщині. Зафіксовані влучання у Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.
