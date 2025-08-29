Росіяни вдарили по Дніпропетровщині — є загиблі й поранені

У Дніпропетровській області щонайменше двоє мирних мешканців загинули та ще три дістали поранення внаслідок російської атаки дронами.

Атака Росії на Дніпропетровщину — що відомо

Про ситуацію в регіоні розповів очільник ОВА Сергій Лисак.

Потерпала Синельниківщина — Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей — чоловік та жінка, — повідомив він.

Окрім того, наголошується, що ще одна 50-річна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці.

Нова російська атака спровокувала пожежу на території підприємства, також горіли приватні будинки і суха трава. Понівечені АЗС та автомобілі.

Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений — у стані середньої тяжкості. Виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина, — додав Сергій Лисак.

Ба більше, вказано, що російські окупанти атакували дронами Новопільську громаду Криворізького району — там спалахнув вогонь, його вже приборкали.