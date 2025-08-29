Зеленський звернувся до народу в День пам’яті захисників і захисниць України

29 серпня — День пам’яті загиблих захисників та захисниць України. Сьогодні глава держави Володимир Зеленський вкотре нагадав, якою ціною країна виборює свою незалежність та як важливо пам'ятати про героїв, які віддали своє життя у війні за батьківщину.
Головні тези:
- Україна веде війну з Росією за право на життя з 2014 року, а від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні.
- Символом Дня пам’яті захисників і захисниць України став соняшник, пов'язаний з трагічними подіями під Іловайськом у 2014 році.
Зеленський звернувся до українців 29 серпня
Глава держави звертає увагу на те, що з 2014 року триває війна з країною-агресоркою Росією за право України на життя.
З 24 лютого 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні.
Що важливо розуміти, День пам’яті захисників та захисниць держава започаткувала в 2019 році.
Саме 29 серпня, бо з цією датою пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.
Тоді російські загарбники знову порушили домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути “зеленим коридором”
Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник.
