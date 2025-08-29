Зеленський звернувся до народу в День пам’яті захисників і захисниць України

29 серпня — День пам’яті загиблих захисників та захисниць України. Сьогодні глава держави Володимир Зеленський вкотре нагадав, якою ціною країна виборює свою незалежність та як важливо пам'ятати про героїв, які віддали своє життя у війні за батьківщину.

Зеленський звернувся до українців 29 серпня

Щороку 29 серпня ми вшановуємо памʼять усіх наших полеглих воїнів — захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави, нашої незалежної України. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що з 2014 року триває війна з країною-агресоркою Росією за право України на життя.

З 24 лютого 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні.

Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається. Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні! — заявив Володимир Зеленський.

Що важливо розуміти, День пам’яті захисників та захисниць держава започаткувала в 2019 році.

Саме 29 серпня, бо з цією датою пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

Тоді російські загарбники знову порушили домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути “зеленим коридором”