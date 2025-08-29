Європа обговорює новий таємний план щодо України

Згідно з даними видання Politico, лідери Європи розглядають сценарій створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами у межах майбутньої мирної угоди.
Головні тези:
- Відсутність єдиного погляду між країнами ускладнює обговорення плану.
- Пентагон уже розкритикував нову ідею лідерів Європи.
Що відомо про новий план Європи
Як вдалося дізнатися журналістам, буферна зона є однією з кількох пропозицій, які обговорюють європейські союзники України.
Проблема полягає в тому, що між країнами досі не сформувалася єдина позиція щодо глибини такої зони.
Також наразі важко зрозуміти, чи згодиться на неї команда Володимира Зеленського, оскільки йдеться про потенційні територіальні поступки.
Цю ідею уже розкритикував колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд.
На переконання останнього, лідери Європи просто “хапаються за соломинку".
Щодо кількості військових для контролю буферної зони, то вона може сягати 60 тисяч миротворців.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-