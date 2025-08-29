Європа обговорює новий таємний план щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Європа обговорює новий таємний план щодо України

Що відомо про новий план Європи
Read in English
Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, лідери Європи розглядають сценарій створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами у межах майбутньої мирної угоди.

Головні тези:

  • Відсутність єдиного погляду між країнами ускладнює обговорення плану.
  • Пентагон уже розкритикував нову ідею лідерів Європи.

Що відомо про новий план Європи

Як вдалося дізнатися журналістам, буферна зона є однією з кількох пропозицій, які обговорюють європейські союзники України.

Проблема полягає в тому, що між країнами досі не сформувалася єдина позиція щодо глибини такої зони.

Також наразі важко зрозуміти, чи згодиться на неї команда Володимира Зеленського, оскільки йдеться про потенційні територіальні поступки.

Але той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО, — пише видання.

Цю ідею уже розкритикував колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд.

На переконання останнього, лідери Європи просто “хапаються за соломинку".

Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських і французьких спостерігачів зупинять їх від вторгнення в Україну, то вони помиляються, — наголосив представник Міноборони України.

Щодо кількості військових для контролю буферної зони, то вона може сягати 60 тисяч миротворців.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дозвіл США на удари по Росії. Зеленський розставив всі крапки над "і"
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Київ — кількість загиблих знову зросла
ДСНС України
Ситуація в Києві після російських ударів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до народу в День пам’яті захисників і захисниць України
Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до українців 29 серпня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?