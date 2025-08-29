Європа обговорює новий таємний план щодо України

Згідно з даними видання Politico, лідери Європи розглядають сценарій створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами у межах майбутньої мирної угоди.

Що відомо про новий план Європи

Як вдалося дізнатися журналістам, буферна зона є однією з кількох пропозицій, які обговорюють європейські союзники України.

Проблема полягає в тому, що між країнами досі не сформувалася єдина позиція щодо глибини такої зони.

Також наразі важко зрозуміти, чи згодиться на неї команда Володимира Зеленського, оскільки йдеться про потенційні територіальні поступки.

Але той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО, — пише видання.

Цю ідею уже розкритикував колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд.

На переконання останнього, лідери Європи просто “хапаються за соломинку".

Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських і французьких спостерігачів зупинять їх від вторгнення в Україну, то вони помиляються, — наголосив представник Міноборони України.

Щодо кількості військових для контролю буферної зони, то вона може сягати 60 тисяч миротворців.