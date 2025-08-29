Удар России по кораблю ВМС — известно уже о 2 погибших

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук официально подтвердил, что два члена экипажа погибли и еще несколько числятся пропавшими без вести в результате российского удара по кораблю Военно-морских сил ВСУ.
Главные тезисы
- Российские захватчики нанесли удар по кораблю "Симферополь" ВМС ВСУ.
- Пока неизвестно, затонул ли он или нет.
Обновлены данные удара РФ по кораблю ВМС
С новым заявлением по этому поводу спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук выступил в эфире телемарафона "Единые новости" утром 29 августа.
Кроме того, указано, что еще несколько военнослужащих получили ранения.
По словам Дмитрия Плетенчука, большинство экипажа находятся еще со вчерашнего дня в безопасности.
Ведущая отметила, что вражеские СМИ сообщали, что корабль затонул, но Плетенчук отметил, что "не может подтвердить эту информацию".
28 августа стало известно, что российские захватчики нанесли удар по кораблю "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
