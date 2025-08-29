Удар Росії по кораблю ВМС — відомо вже про 2 загиблих

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук офіційно підтвердив, що два члени екіпажу загинули та ще кілька вважаються зниклими безвісти внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ.

Оновлені дані що удару РФ по кораблю ВМС

З новою заявою з цього приводу речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук виступив в етері телемарафону “Єдині новини” вранці 29 серпня.

На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих — їх кілька, — заявив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що ще кілька військовослужбовців отримали поранення.

За словами Дмитра Плетенчука, більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці".

Ведуча зауважила, що ворожі ЗМІ повідомляли, що корабель затонув, але Плетенчук зазначив, що наразі "не може підтвердити цю інформацію".

28 серпня стало відомо, що російські загарбники завдали удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України.