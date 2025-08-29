Кремль побив новий ганебний антирекорд на тлі війни з Україною

Уперше з 24 лютого 2022 року Кремль витратив на фінансування своєї армії та закупівлі зброї фактично кожен другий рубль, зібраний з платників податків до федерального бюджету РФ.

РФ уперше витратила на війну половину зібраних податків

До такого висновку дійшов науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

Він здійснив нові розрахунки на базі даних системи "Електронний бюджет".

Фахівець звертає увагу на те, що частка витрат на війну в доходах казни в першому кварталі 2025 року становила 50,1%, а на кінець другого — 48,2%.

За його слова, тягар війни стає для бюджету Росії дедалі болючішим та відчутнішим:

у 2022 році військова машина "спалила" 24,4% надходжень від податків;

у 2023 році — 32,05%,

2024-му — вже 39,05%.

Що важливо розуміти, попередній рекорд був побитий у першому кварталі 2023 року — 45,4%.

За січень-червень Мінфін РФ зібрав 17,584 трлн рублів, а витратив — 21,278 трлн. З суми витрат на війну пішло 39,9% за півріччя, а в першому кварталі — 41,2%. Поширити

Варто звернути увагу на те, що ці показники — абсолютні антирекорди в сучасній історії країни-агресорки.