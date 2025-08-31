ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 30-31 серпня російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 142-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО зуміли успішно знешкодити 126 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова атака російських загарбників почалася близько 21:00 30 серпня.
Цього разу дрони летіли з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-