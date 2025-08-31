ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
В течение ночи 30-31 августа российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 142 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сумели успешно обезвредить 126 враждебных целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 10 локациях.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака российских захватчиков началась около 21:00 30 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 16 ударных БПЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

