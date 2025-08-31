Украинские воины отсекли "клешни" россиян у Доброполья

По состоянию на вечер 30 августа Силы обороны Украины смогли остановить продвижение российских оккупантов в районе Доброполья Донецкой области. Кроме того, отмечается, что отдельные группы врага уже отрезаны от снабжения.
Главные тезисы
- Несколько недель назад армия РФ активизировала свои действия в направлении Доброполья.
- Однако украинские воины успешно заблокировали их попытки прорыва на передовые линии.
Как развивается ситуация у Допрополья
С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.
Что важно понимать, 11 августа аналитический центр DeepState заявил, что армия РФ активизировала продвижение на направлении Доброполья, в частности, пытались закрепиться вблизи трассы Доброполья — Краматорск.
В ОСУВ "Днепр" четко дали понять, что на этом направлении враг пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.
Уже 16 августа украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что вторые сутки воины ВСУ продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска.
Впоследствии на карте DeepState территория у Доброполья была обозначена как освобожденная от российских захватчиков.
