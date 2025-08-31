Гарантії безпеки для України. Що замислили союзники

Як вдалося дізнатися журналістам, у межах обговорення гарантій безпеки для України розглядають сценарій створення "безпольотної зони". На переконання “Коаліції рішучих”, це дасть можливість поступово відновити рух цивільної авіації, а також патрульної місії у Чорному морі.

Що відомо про план гарантій безпеки для України

Попри те, що він досі напрацьовується, уже відомі деякі аспекти.

До прикладу, створення "безпольотної зони", а також формування патрульної місії у Чорному морі для безпеки комерційного судноплавства.

На переконання союзників Києва, саме створенням "безпольотної зони" дало б можливість Україні без зайвих ризиків відновити роботу цивільної авіації.

Відновлення авіарейсів вбачають вкрай важливим елементом для того, щоб пожвавити економічне життя та заохотити повернення українців, які через війну вирішили виїхати за кордон. Поширити

За словами інсайдерів, втілення в життя цієї ідеї має бути поступовим та початися з прикриття винищувачами та системами ППО західних партнерів аеропортів на заході України.

У разі успішної реалізації цього плану, поступово місія охопить аеропорти в інших регіонах.