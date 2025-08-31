Гарантії безпеки для України. Що замислили союзники

Як вдалося дізнатися журналістам, у межах обговорення гарантій безпеки для України розглядають сценарій створення "безпольотної зони". На переконання “Коаліції рішучих”, це дасть можливість поступово відновити рух цивільної авіації, а також патрульної місії у Чорному морі.
Головні тези:
- Обговорення плану триває досі.
- Патрульну місію у Чорному морі повинна очолити Туреччини.
Що відомо про план гарантій безпеки для України
Попри те, що він досі напрацьовується, уже відомі деякі аспекти.
До прикладу, створення "безпольотної зони", а також формування патрульної місії у Чорному морі для безпеки комерційного судноплавства.
На переконання союзників Києва, саме створенням "безпольотної зони" дало б можливість Україні без зайвих ризиків відновити роботу цивільної авіації.
За словами інсайдерів, втілення в життя цієї ідеї має бути поступовим та початися з прикриття винищувачами та системами ППО західних партнерів аеропортів на заході України.
У разі успішної реалізації цього плану, поступово місія охопить аеропорти в інших регіонах.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-