Гарантия безопасности для Украины. Что задумали союзники

Как удалось узнать журналистам, в рамках обсуждения гарантий безопасности для Украины рассматривается сценарий создания "бесполетной зоны". По убеждению "Коалиции решительных", это позволит постепенно возобновить движение гражданской авиации, а также патрульной миссии в Черном море.
Главные тезисы
- Обсуждение плана продолжается по сей день.
- Патрульную миссию в Черном море должна возглавить Турция.
Что известно о плане гарантий безопасности для Украины
Несмотря на то, что он еще нарабатывается, уже известны некоторые аспекты.
К примеру, создание "бесполетной зоны", а также формирование патрульной миссии в Черном море для безопасности коммерческого судоходства.
По мнению союзников Киева, именно созданием "бесполетной зоны" дало бы возможность Украине без лишних рисков возобновить работу гражданской авиации.
По словам инсайдеров, претворение в жизнь этой идеи должно быть постепенным и начаться с прикрытия истребителями и системами ПВО западных партнеров аэропортов на западе Украины.
В случае успешной реализации этого плана постепенно миссия охватит аэропорты в других регионах.
