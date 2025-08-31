Гарантия безопасности для Украины. Что задумали союзники

Как удалось узнать журналистам, в рамках обсуждения гарантий безопасности для Украины рассматривается сценарий создания "бесполетной зоны". По убеждению "Коалиции решительных", это позволит постепенно возобновить движение гражданской авиации, а также патрульной миссии в Черном море.

Что известно о плане гарантий безопасности для Украины

Несмотря на то, что он еще нарабатывается, уже известны некоторые аспекты.

К примеру, создание "бесполетной зоны", а также формирование патрульной миссии в Черном море для безопасности коммерческого судоходства.

По мнению союзников Киева, именно созданием "бесполетной зоны" дало бы возможность Украине без лишних рисков возобновить работу гражданской авиации.

Возобновление авиарейсов видят крайне важным элементом для того, чтобы оживить экономическую жизнь и поощрить возвращение украинцев, которые из-за войны решили уехать за границу. Поделиться

По словам инсайдеров, претворение в жизнь этой идеи должно быть постепенным и начаться с прикрытия истребителями и системами ПВО западных партнеров аэропортов на западе Украины.

В случае успешной реализации этого плана постепенно миссия охватит аэропорты в других регионах.