Трамп обдумывает новый странный план касательно Украины и РФ
Трамп обдумывает новый странный план касательно Украины и РФ

Трамп
Источник:  Axios

Как утверждают инсайдеры издания Axios, американский лидер Дональд Трамп задумывается о том, чтобы на время оставить свои усилия для прекращения российско-украинской войны – пока стороны "станут уступчивее".

Главные тезисы

  • Команда Трампа разочарована отсутствием прогресса после встречи с Путиным.
  • Зеленский до сих пор верит, что президент США не потерял интерес к переговорному процессу.

Трамп устал от миротворческих усилий

С заявлением по этому поводу выступил высокопоставленный чиновник Белого дома, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, Дональд Трамп серьезно задумывается о том, чтобы поставить на паузу свои дипломатические усилия по завершению войны РФ против Украины.

Таким образом, глава Белого дома якобы хочет, чтобы одна или обе стороны начали демонстрировать большую гибкость.

Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого получится, — заявил инсайдер.

Главная проблема заключается в том, что команда Трампа взбешена отсутствием прогресса после встречи президента США и российского диктатора Путина на Аляске.

Более того, как оказалось, она обвиняет официальный Брюссель в том, что Киев не согласен на большие уступки для прекращения войны.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Трамп не потерял интерес к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.

