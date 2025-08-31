Трамп обдумывает новый странный план касательно Украины и РФ

Как утверждают инсайдеры издания Axios, американский лидер Дональд Трамп задумывается о том, чтобы на время оставить свои усилия для прекращения российско-украинской войны – пока стороны "станут уступчивее".

Трамп устал от миротворческих усилий

С заявлением по этому поводу выступил высокопоставленный чиновник Белого дома, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, Дональд Трамп серьезно задумывается о том, чтобы поставить на паузу свои дипломатические усилия по завершению войны РФ против Украины.

Таким образом, глава Белого дома якобы хочет, чтобы одна или обе стороны начали демонстрировать большую гибкость.

Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого получится, — заявил инсайдер.

Главная проблема заключается в том, что команда Трампа взбешена отсутствием прогресса после встречи президента США и российского диктатора Путина на Аляске.

Более того, как оказалось, она обвиняет официальный Брюссель в том, что Киев не согласен на большие уступки для прекращения войны.