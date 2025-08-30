"Справжня катастрофа". Cуд США визнав незаконними тарифи Трампа для інших країн
"Справжня катастрофа". Cуд США визнав незаконними тарифи Трампа для інших країн

Трамп
Read in English
Джерело:  CNBC

29 серпня Федеральний апеляційний суд США постановив, що більшість мит американського лідера Дональда Трампа є незаконними. Очільник Білого дому вже жорстко відреагував на цю подію.

Головні тези:

  • Президент США ще має час для оскарження цього рішення.
  • Трамп лякає американців жахливими наслідками, якщо рішення суду залишиться чинним.

Що вирішив Апеляційний суд США

За словами суддів, закон, на який посилався очільник Білого дому, коли вводив свої найширші мита, насправді не надає йому повноважень на введення цих зборів.

Основні повноваження Конгресу щодо введення податків, таких як мита, за Конституцією належать виключно законодавчій гілці влади. Мита є основними повноваженнями Конгресу, — йдеться в рішенні суду.

Окрім того, наголошується, що Апеляційний суд призупинив дію свого рішення до 14 жовтня, щоб дати команді Трампа час звернутися до Верховного суду з проханням скасувати це рішення.

За словами самого президента США, "всі тарифи залишаються в силі".

Сьогодні Апеляційний суд, який відзначається високою партійною прихильністю, помилково заявив, що наші тарифи повинні бути скасовані, але вони знають, що Сполучені Штати Америки в кінцевому підсумку переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це буде справжня катастрофа для країни.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На переконання очільника Білого дому, якщо це рішення буде залишено в силі, воно "буквально знищить Сполучені Штати Америки".

