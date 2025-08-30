"Настоящая катастрофа". Суд США признал незаконными тарифы Трампа для других стран

29 августа Федеральный апелляционный суд США постановил, что большинство пошлин американского лидера Дональда Трампа являются незаконными. Глава Белого дома уже жестко отреагировал на это решение.
Главные тезисы
- У президента США еще есть время для обжалования этого решения.
- Трамп пугает американцев ужасными последствиями, если решение суда останется в силе.
Что решил Апелляционный суд США
По словам судей, закон, на который ссылался глава Белого дома, когда вводил свои широкие пошлины, на самом деле не дает ему полномочий на введение этих тарихов.
Кроме того, указано, что Апелляционный суд приостановил свое решение до 14 октября, чтобы дать команде Трампа время обратиться в Верховный суд с просьбой отменить это решение.
По словам самого президента США, "все тарифы остаются в силе".
По мнению главы Белого дома, если это решение будет оставлено в силе, оно "буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки".
