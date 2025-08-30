"Настоящая катастрофа". Суд США признал незаконными тарифы Трампа для других стран
"Настоящая катастрофа". Суд США признал незаконными тарифы Трампа для других стран

Трамп
Источник:  CNBC

29 августа Федеральный апелляционный суд США постановил, что большинство пошлин американского лидера Дональда Трампа являются незаконными. Глава Белого дома уже жестко отреагировал на это решение.

Что решил Апелляционный суд США

По словам судей, закон, на который ссылался глава Белого дома, когда вводил свои широкие пошлины, на самом деле не дает ему полномочий на введение этих тарихов.

Основные полномочия Конгресса по введению налогов, таких как пошлины, по Конституции принадлежат исключительно законодательной ветви власти. Пошлины являются основными полномочиями Конгресса, — сказано в решении суда.

Кроме того, указано, что Апелляционный суд приостановил свое решение до 14 октября, чтобы дать команде Трампа время обратиться в Верховный суд с просьбой отменить это решение.

По словам самого президента США, "все тарифы остаются в силе".

Сегодня Апелляционный суд, отличающийся высокой партийной приверженностью, ошибочно заявил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном счете победят. Если эти тарифы когда-нибудь исчезнут, это будет настоящая катастрофа для страны.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По мнению главы Белого дома, если это решение будет оставлено в силе, оно "буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки".

