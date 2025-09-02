Українські військові зачистили селище Удачне на Донеччині — відео

Вранці 2 вересня Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про успішну зачистку селища Удачне, яке знаходиться на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Українські оборонці вже встигли встановити прапор у звільненому населеному пункті.
- На Покровському напрямку досі точаться бої, ворог намагається наступати.
Українські воїни зачистили ще одне селище
Окрім того, Сили оборони України показали на відео процес зачистки населеного пункту від російських загарбників:
Що важливо розуміти, розпочалася уже 1287-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
Протягом 1 вересня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.
Окрім того, відомо, що на Покровському напрямку українські воїни успішно зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.
