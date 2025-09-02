Українські військові зачистили селище Удачне на Донеччині — відео
Українські військові зачистили селище Удачне на Донеччині — відео

Вранці 2 вересня Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про успішну зачистку селища Удачне, яке знаходиться на Покровському напрямку. 

Головні тези:

  • Українські оборонці вже встигли встановити прапор у звільненому населеному пункті.
  • На Покровському напрямку досі точаться бої, ворог намагається наступати.

Українські воїни зачистили ще одне селище

Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві Генерального штабу ЗСУ.

Окрім того, Сили оборони України показали на відео процес зачистки населеного пункту від російських загарбників:

Що важливо розуміти, розпочалася уже 1287-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Протягом 1 вересня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того, відомо, що на Покровському напрямку українські воїни успішно зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

