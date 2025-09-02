Українські військові зачистили селище Удачне на Донеччині — відео

Вранці 2 вересня Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про успішну зачистку селища Удачне, яке знаходиться на Покровському напрямку.

Українські воїни зачистили ще одне селище

Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві Генерального штабу ЗСУ. Поширити

Окрім того, Сили оборони України показали на відео процес зачистки населеного пункту від російських загарбників:

Що важливо розуміти, розпочалася уже 1287-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Протягом 1 вересня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню, — повідомляє Генштаб ЗСУ. Поширити

Окрім того, відомо, що на Покровському напрямку українські воїни успішно зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.