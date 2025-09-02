РФ атакувала Київську, Запорізьку та Сумську області — є загиблі й поранені
РФ атакувала Київську, Запорізьку та Сумську області — є загиблі й поранені

ДСНС України
Наслідки атак Росії на Україну 1-2 вересня
Read in English

Протягом ночі 1-2 вересня під нові удари російських окупантів потрапили різні міста та села України. Зокрема у Київській та Запорізькій областях відомо про загиблих, на Сумщині — є постраждалі.

Головні тези:

  • Внаслідок ударів ворога по Білій Церкві виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства.
  • У Сумській області в результаті атак Росії постраждала дитина.

Наслідки атак Росії на Україну 1-2 вересня

Протягом минулої ночі армія РФ била дронами по Білоцерківській громаді на Київщині.

Згідно з останніми даними, загинула одна людина, є постраждалі, спалахнула пожежа.

З заявою з цього приводу виступив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, а також очільник Київської ОВА Микола Калашник.

На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого, — повідомив секретар міськради.

Як зазначив глава ОВА, тіло цивільного виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Також відомо про пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що в регіоні один місцевий мешканець загинув внаслідок ворожих ударів:

62-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни скинули авіабомби на Успенівку.

Іван Федоров

Іван Федоров

Очільник Запорізької ОВА

Окрім того, повідомляється про руйнування та пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

Під удари росіян вкотре потрапили Суми. Цього разу постраждала цивільна інфраструктура, почалася потужна пожежа. Є поранені, серед них — дитина.

Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них — дитина. Пожежу ліквідовано, — повідомив начальника Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Як відпрацювала ППО 2 вересня

