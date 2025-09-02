РФ атакувала Київську, Запорізьку та Сумську області — є загиблі й поранені

Протягом ночі 1-2 вересня під нові удари російських окупантів потрапили різні міста та села України. Зокрема у Київській та Запорізькій областях відомо про загиблих, на Сумщині — є постраждалі.

Наслідки атак Росії на Україну 1-2 вересня

Протягом минулої ночі армія РФ била дронами по Білоцерківській громаді на Київщині.

Згідно з останніми даними, загинула одна людина, є постраждалі, спалахнула пожежа.

З заявою з цього приводу виступив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, а також очільник Київської ОВА Микола Калашник.

На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого, — повідомив секретар міськради. Поширити

Як зазначив глава ОВА, тіло цивільного виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Також відомо про пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що в регіоні один місцевий мешканець загинув внаслідок ворожих ударів:

62-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни скинули авіабомби на Успенівку. Іван Федоров Очільник Запорізької ОВА

Окрім того, повідомляється про руйнування та пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

Під удари росіян вкотре потрапили Суми. Цього разу постраждала цивільна інфраструктура, почалася потужна пожежа. Є поранені, серед них — дитина.