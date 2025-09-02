ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 1-2 вересня російські загарбники здійснювали атаку 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 120 ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Як відпрацювала ППО 2 вересня
Нова атака російських окупантів почалася 1 вересня 19:00.
Цього разу ударні дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
