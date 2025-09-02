ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 2 вересня
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 1-2 вересня російські загарбники здійснювали атаку 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 120 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Як відпрацювала ППО 2 вересня

Нова атака російських окупантів почалася 1 вересня 19:00.

Цього разу ударні дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

