Німецька компанія Quantum Systems виробляє дрони в Україні на секретних заводах
Категорія
Економіка
Дата публікації

Німецька компанія Quantum Systems виробляє дрони в Україні на секретних заводах

Вектор
Джерело:  Politico

Німецький виробник безпілотників Quantum Systems розгорнув в Україні мережу секретних заводів, де щомісяця виготовляють близько 80 розвідувальних дронів моделі Vector.

Головні тези:

  • Quantum Systems виробляє розвідувальні дрони моделі Vector на секретних заводах в Україні.
  • Компанія активно розвиває виробництво дронів у різних країнах, включаючи Німеччину, США та Австралію.
  • Нова версія дрона Vector оснащена штучним інтелектом та акустичним сенсором для виявлення артилерійських позицій противника за звуком на великій відстані.

Quantum Systems виробляє дрони в Україні на секретних заводах

За словами керуючого директора Quantum Systems Ukraine Олександра Бережного, компанія вже кілька років реалізує спільне виробництво в Україні, тоді як інші лише починають обговорювати такі проєкти.

Виробничі потужності розташовані в різних регіонах країни, що дозволяє зменшити ризики у зв’язку з можливими ударами російських ракет по оборонних об’єктах.

Паралельно компанія розвиває виробництво дронів у Німеччині, США та Австралії. У Німеччині щомісячний обсяг виробництва становить приблизно 120 одиниць.

Компанія Quantum Systems виробляє дрони Vector в Україні з квітня 2024 року. Нова версія дрона Vector оснащена штучним інтелектом та акустичним сенсором, здатним виявляти артилерійські позиції противника за звуком на великій відстані. Дрони вже проходять випробування у співпраці з українським ракетно-артилерійським командуванням.

Директор з розвитку бізнесу Quantum Маттіас Лена зазначив, що саме бойові дії в Україні стали ключовим фактором розвитку дронових технологій.

За його словами, індустрія дронів розвивається не в Кремнієвій долині, а на Донбасі.

Раніше також стало відомо, що Quantum Systems розробляє для Сил оборони України новий безпілотник-носій FPV під назвою Sparta, який має дальність польоту 200 км.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Росії — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області РФ — відео
НПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони-камікадзе знищили техніку окупантів РФ на Покровському напрямку — відео
ОСУВ "Дніпро"
дрони

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?