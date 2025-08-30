Німецька компанія Quantum Systems виробляє дрони в Україні на секретних заводах

Німецький виробник безпілотників Quantum Systems розгорнув в Україні мережу секретних заводів, де щомісяця виготовляють близько 80 розвідувальних дронів моделі Vector.

Quantum Systems виробляє дрони в Україні на секретних заводах

За словами керуючого директора Quantum Systems Ukraine Олександра Бережного, компанія вже кілька років реалізує спільне виробництво в Україні, тоді як інші лише починають обговорювати такі проєкти.

Виробничі потужності розташовані в різних регіонах країни, що дозволяє зменшити ризики у зв’язку з можливими ударами російських ракет по оборонних об’єктах. Поширити

Паралельно компанія розвиває виробництво дронів у Німеччині, США та Австралії. У Німеччині щомісячний обсяг виробництва становить приблизно 120 одиниць.

Компанія Quantum Systems виробляє дрони Vector в Україні з квітня 2024 року. Нова версія дрона Vector оснащена штучним інтелектом та акустичним сенсором, здатним виявляти артилерійські позиції противника за звуком на великій відстані. Дрони вже проходять випробування у співпраці з українським ракетно-артилерійським командуванням.

Директор з розвитку бізнесу Quantum Маттіас Лена зазначив, що саме бойові дії в Україні стали ключовим фактором розвитку дронових технологій.

За його словами, індустрія дронів розвивається не в Кремнієвій долині, а на Донбасі.

Раніше також стало відомо, що Quantum Systems розробляє для Сил оборони України новий безпілотник-носій FPV під назвою Sparta, який має дальність польоту 200 км.