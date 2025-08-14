Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області РФ — відео

НПЗ
Read in English
Джерело:  online.ua

У Росії невідомі дрони у ніч проти 14 серпня масовано атакують Волгоградську область. Внаслідок падіння уламків на місцевому нафтопереробному заводі сталося займання нафтопродуктів.

Головні тези:

  • Дрони невідомого походження атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ вночі на 14 серпня.
  • Внаслідок атаки на місцевому НПЗ сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів, що викликало негайну реакцію пожежних служб.
  • Повідомляється, що за підозрою в атаках виступають безпілотні літальні апарати, про що свідчать гучні вибухи та падіння уламків.

Нова “бавовна” на Волгоградському НПЗ

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, внаслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на підприємстві "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Пожежні служби оперативно розпочали гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як розповіли очевидці, вибухи почали лунати після 02:30, особливо голосно було в Красноармійському районі міста.

Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, після падіння уламків одного зі збитих дронів, в одному з районів у жителів виникло загоряння із задимленням.

Близько 23:29 в аеропорту Волгограду було запроваджено план "Килим" — його тимчасово закрили для прийому та відправки рейсів.

Нагадаємо, дрони атакують НПЗ у Волгограді другу ніч поспіль — в ніч на середу, 13 серпня, в районі підприємства також чули вибухи під час нальоту безпілотників.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб заявив про ураження Афіпського НПЗ Силами оборони України
Генштаб ЗСУ
НПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України вдарили по Саратовському НПЗ — відео
Генштаб ЗСУ
Нова “бавовна” в Росії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони атакують НПЗ у російській Республіці Комі
Ще одна російський НПЗ потрапив під удар України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?