Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області РФ — відео

У Росії невідомі дрони у ніч проти 14 серпня масовано атакують Волгоградську область. Внаслідок падіння уламків на місцевому нафтопереробному заводі сталося займання нафтопродуктів.

Нова “бавовна” на Волгоградському НПЗ

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, внаслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на підприємстві "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Пожежні служби оперативно розпочали гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як розповіли очевидці, вибухи почали лунати після 02:30, особливо голосно було в Красноармійському районі міста.

Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, після падіння уламків одного зі збитих дронів, в одному з районів у жителів виникло загоряння із задимленням. Поширити

Близько 23:29 в аеропорту Волгограду було запроваджено план "Килим" — його тимчасово закрили для прийому та відправки рейсів.