Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області РФ — відео

У Росії невідомі дрони у ніч проти 14 серпня масовано атакують Волгоградську область. Внаслідок падіння уламків на місцевому нафтопереробному заводі сталося займання нафтопродуктів.
Головні тези:
- Дрони невідомого походження атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ вночі на 14 серпня.
- Внаслідок атаки на місцевому НПЗ сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів, що викликало негайну реакцію пожежних служб.
- Повідомляється, що за підозрою в атаках виступають безпілотні літальні апарати, про що свідчать гучні вибухи та падіння уламків.
Нова “бавовна” на Волгоградському НПЗ
За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, внаслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на підприємстві "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
Пожежні служби оперативно розпочали гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.
Як розповіли очевидці, вибухи почали лунати після 02:30, особливо голосно було в Красноармійському районі міста.
Близько 23:29 в аеропорту Волгограду було запроваджено план "Килим" — його тимчасово закрили для прийому та відправки рейсів.
Нагадаємо, дрони атакують НПЗ у Волгограді другу ніч поспіль — в ніч на середу, 13 серпня, в районі підприємства також чули вибухи під час нальоту безпілотників.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-