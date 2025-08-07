Генштаб заявив про ураження Афіпського НПЗ Силами оборони України

Генштаб ЗСУ підтвердив вогневе ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії та ще низки важливих об’єктів РФ.

Уражено низку важливих об’єктів РФ — Генштаб

Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що залучені у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.

Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об’єктів — результати бойової роботи уточнюються.