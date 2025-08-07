Генштаб заявив про ураження Афіпського НПЗ Силами оборони України

Генштаб ЗСУ підтвердив вогневе ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії та ще низки важливих об’єктів РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно провели удар на Афіпський нафтопереробний завод та інші важливі об'єкти РФ.
- Генштаб підтвердив вогневе ураження та низку успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що спричинили пожежу та збитки військовій інфраструктурі в Краснодарському краї.
Уражено низку важливих об’єктів РФ — Генштаб
Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що залучені у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.
Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.
Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.
Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об’єктів — результати бойової роботи уточнюються.
Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-