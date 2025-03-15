НПЗ у російському Туапсе продовжує палати після атаки дронів — відео

У російському Туапсе другий день горить місцевий нафтопереробний завод. Він був атакований напередодні, вночі 14 березня.
Головні тези:
- Нафтопереробний завод у російському Туапсе палає другий день після атаки дронів.
- Пожежу на НПЗ ліквідовують майже 190 пожежників та понад пів сотні машин, щоб запобігти поширенню вогню.
- НПЗ у Туапсе входить до числа найбільших в Росії та має стратегічне значення для російської армії, забезпечуючи паливо Чорноморському флоту та військовій інфраструктурі на півдні країни.
НПЗ у російському Туапсе продовжує палати
У мережі показали кадри масштабної пожежі на НПЗ в Туапсе. Клуби чорного диму можна помітити на великій відстані від заводу.
Пожежу ліквідовують майже 190 пожежників та понад пів сотні машин.
Співробітники МНС Росії та екстрені служби регіону продовжують охолоджувати стінки палаючого резервуара, а також сусідні до нього конструкції, щоб не допустити поширення вогню.
Варто зазначити, що це не перша атака на НПЗ в Туапсе. Завод також був атакований у листопаді минулого року.
Як зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, цей завод входить до числа найбільших в Росії, має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. За його словами, НПЗ має стратегічне значення для російської армії, бо забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.
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