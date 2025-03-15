НПЗ у російському Туапсе продовжує палати після атаки дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

НПЗ у російському Туапсе продовжує палати після атаки дронів — відео

Туапсе
Джерело:  online.ua

У російському Туапсе другий день горить місцевий нафтопереробний завод. Він був атакований напередодні, вночі 14 березня.

Головні тези:

  • Нафтопереробний завод у російському Туапсе палає другий день після атаки дронів.
  • Пожежу на НПЗ ліквідовують майже 190 пожежників та понад пів сотні машин, щоб запобігти поширенню вогню.
  • НПЗ у Туапсе входить до числа найбільших в Росії та має стратегічне значення для російської армії, забезпечуючи паливо Чорноморському флоту та військовій інфраструктурі на півдні країни.

НПЗ у російському Туапсе продовжує палати

У мережі показали кадри масштабної пожежі на НПЗ в Туапсе. Клуби чорного диму можна помітити на великій відстані від заводу.

Пожежу ліквідовують майже 190 пожежників та понад пів сотні машин.

Співробітники МНС Росії та екстрені служби регіону продовжують охолоджувати стінки палаючого резервуара, а також сусідні до нього конструкції, щоб не допустити поширення вогню.

Варто зазначити, що це не перша атака на НПЗ в Туапсе. Завод також був атакований у листопаді минулого року.

Як зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, цей завод входить до числа найбільших в Росії, має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. За його словами, НПЗ має стратегічне значення для російської армії, бо забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Виробляє пальне для надзвукових літаків. ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела
НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського та Новокуйбишевського НПЗ у Росії
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони потужно атакували Москву та ще один російський НПЗ — відео
“Бавовна” у Росії 14 березня - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?