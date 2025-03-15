НПЗ у російському Туапсе продовжує палати після атаки дронів — відео

У російському Туапсе другий день горить місцевий нафтопереробний завод. Він був атакований напередодні, вночі 14 березня.

НПЗ у російському Туапсе продовжує палати

У мережі показали кадри масштабної пожежі на НПЗ в Туапсе. Клуби чорного диму можна помітити на великій відстані від заводу.

Пожежу ліквідовують майже 190 пожежників та понад пів сотні машин.

Співробітники МНС Росії та екстрені служби регіону продовжують охолоджувати стінки палаючого резервуара, а також сусідні до нього конструкції, щоб не допустити поширення вогню.

Варто зазначити, що це не перша атака на НПЗ в Туапсе. Завод також був атакований у листопаді минулого року.