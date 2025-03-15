НПЗ в российском Туапсе продолжает гореть после атаки дронов — видео
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Проиcшествия
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НПЗ в российском Туапсе продолжает гореть после атаки дронов — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В российском Туапсе на второй день горит местный нефтеперерабатывающий завод. Он был атакован накануне ночью 14 марта.

Главные тезисы

  • На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе продолжается пожар после атаки дронов.
  • Пожар на НПЗ в Туапсе локализован благодаря работе почти 190 пожарных и более полусотни машин.
  • Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе имеет стратегическое значение для российской армии, обеспечивая топливом Черноморский флот и южную военную инфраструктуру.

НПЗ в российском Туапсе продолжает гореть

В сети показали кадры масштабного пожара на НПЗ в Туапсе. Клубы черного дыма можно заметить на большом расстоянии от завода.

Пожар ликвидируют около 190 пожарных и более полусотни машин.

Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние с ним конструкции, чтобы не допустить распространения огня.

Следует отметить, что это не первая атака на НПЗ в Туапсе. Завод также был атакован в ноябре прошлого года.

Как отмечал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, этот завод входит в число крупнейших в России, имеет мощность переработки около 12 млн. тонн нефти в год. По его словам, НПЗ имеет стратегическое значение для российской армии, потому что обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.

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