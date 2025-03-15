НПЗ в российском Туапсе продолжает гореть после атаки дронов — видео

В российском Туапсе на второй день горит местный нефтеперерабатывающий завод. Он был атакован накануне ночью 14 марта.

НПЗ в российском Туапсе продолжает гореть

В сети показали кадры масштабного пожара на НПЗ в Туапсе. Клубы черного дыма можно заметить на большом расстоянии от завода.

Пожар ликвидируют около 190 пожарных и более полусотни машин.

Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние с ним конструкции, чтобы не допустить распространения огня.

Следует отметить, что это не первая атака на НПЗ в Туапсе. Завод также был атакован в ноябре прошлого года.