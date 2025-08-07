Генштаб заявил о поражении Афипского НПЗ Силами обороны Украины

Генштаб ВСУ подтвердил огненное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России и ряда важных объектов РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае и другим важным объектам РФ.
- Атака привела к пожару и значительному ущербу военной инфраструктуре в регионе.
- Удар был нанесен с применением беспилотных систем и разведывательных подразделений ВСУ.
Поражён ряд важных объектов РФ — Генштаб
Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, которые привлечены в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.
Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн. тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.
В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.
Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов — результаты боевой работы уточняются.
Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно используют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-