Генштаб заявил о поражении Афипского НПЗ Силами обороны Украины

Генштаб ВСУ подтвердил огненное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России и ряда важных объектов РФ.

Поражён ряд важных объектов РФ — Генштаб

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, которые привлечены в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.

Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн. тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов — результаты боевой работы уточняются.