Атака дронов. В Краснодарском крае горели НПЗ и военная часть — видео

Утром 7 августа россияне пожаловались на взрывы и пожары в Краснодарском крае РФ. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и воинскую часть.

Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть под Краснодаром

Так, примерно в 6 утра мощный взрыв прогремел в поселке Афипский. После этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.

Предварительно населенный пункт атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на Афипском НПЗ возник пожар. Подходящие кадры распространяются в соцсетях.

Власти подтвердили пожар на Афипском НПЗ после атаки БпЛА.

В поселке Афипскому Северского района ликвидировали вспышку на территории НПЗ. В результате падения обломков БПЛА на НПЗ вспыхнула технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожар предоставили 4-й ранг сложности. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали вспышку на площади 250 кв. метров. В 7:38 ликвидировали открытое горение. В 8:21 полностью потушили.

Кроме того, в это утро дроны летели на Славянск-на-Кубани. Российские Telegram-каналы пишут, что после атаки загорелась военная часть 61 661.

Официальных комментариев по поводу ни одного из эпизодов не было.