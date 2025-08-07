Атака дронів. У Краснодарському краї горіли НПЗ та військова частина — відео

Вранці 7 серпня, росіяни поскаржилися на вибухи і пожежі в Краснодарському краї РФ. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ і військову частину.

Дрони атакували НПЗ і військову частину під Краснодаром

Так, приблизно о 6-й ранку потужний вибух прогримів у селищі Афіпський. Після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.

Попередньо, населений пункт атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на Афіпському НПЗ виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.

Влада підтвердила пожежу на Афіпському НПЗ після атаки БпЛА.

У селищі Афіпському Сіверського району ліквідували спалах на території НПЗ. Через падіння уламків БПЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі надали 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували спалах на площі 250 кв. метрів. О 7.38 ліквідували відкрите горіння. О 8:21 — повністю загасили.

Крім того, цього ранку дрони летіли на Слов'янськ-на-Кубані. Російські Telegram-канали пишуть, що після атаки загорілася військова частина 61661.

Офіційних коментарів щодо жодного з епізодів не було.