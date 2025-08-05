Рязанский НПЗ в России потерял 52% мощностей — известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Рязанский НПЗ в России потерял 52% мощностей — известна причина

Россия все сильнее ощущает последствия своей агрессии
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Источник:  Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, являющийся собственностью российской государственной компании "Роснефть", со 2 августа работает всего на 48% своей обычной мощности. Главная причина – мощная атака украинских дронов.

Главные тезисы

  • Рязанский НПЗ остановил две основные установки первичной переработки нефти.
  • В настоящее время завод работает только на установке CDU-6.

Россия все сильнее ощущает последствия своей агрессии

О новых последствиях украинских атак для РФ сообщает Reuters со ссылкой на своих инсайдеров в нефтеперерабатывающей отрасли.

Как утверждают анонимные источники, в результате атаки беспилотника Рязанский НПЗ остановил две основные установки первичной переработки нефти.

Что важно понимать, речь идет о CDU-3 (8600 тонн в сутки) и CDU-4 (11400 тонн в сутки).

Инсайдеры обращают внимание на то, что завод функционирует только на установке CDU-6.

Она может обрабатывать 23 200 тонн нефти в сутки около 48% от полной мощности предприятия.

По данным отраслевых источников, в прошлом году завод переработал 13,1 млн. тонн нефти; произвел 2,3 млн тонн автомобильных бензинов; 3,4 млн. тонн дизельного топлива; 4,2 млн тонн мазута и 1 млн тонн реактивного топлива, говорится в статье Reuters.

Как уже упоминалось ранее, ночью на 2 августа Украина снова использовала дроны для атаки на ряд военных и энергетических объектов на территории России.

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