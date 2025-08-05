Генштаб сообщает о новых достижениях украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых достижениях украинских воинов

Генштаб ВСУ
Потери РФ по состоянию на 5 августа 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили сразу 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1259 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.

Потери РФ по состоянию на 5 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1058260 (+1120) человек

  • танков — 11071 (+2) ед

  • боевых бронированных машин — 23091 (+12) ед

  • артиллерийских систем — 31081 (+28) ед

  • РСЗО — 1452 (+0) ед

  • средства ПВО — 1203 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49620 (+169)

  • крылатые ракеты — 3555 (+2)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57337 (+93)

  • специальная техника — 3935 (+0)

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли 3 ракетных и 72 авиационных удара, применили пять ракет и сбросили 129 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 6050 обстрелов, в том числе 76 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3925 дронов-камикадзе.

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