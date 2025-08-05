Генштаб сообщает о новых достижениях украинских воинов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили сразу 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1259 день полномасштабной войны России против Украины.
- За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.
Потери РФ по состоянию на 5 августа 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1058260 (+1120) человек
танков — 11071 (+2) ед
боевых бронированных машин — 23091 (+12) ед
артиллерийских систем — 31081 (+28) ед
РСЗО — 1452 (+0) ед
средства ПВО — 1203 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 49620 (+169)
крылатые ракеты — 3555 (+2)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 57337 (+93)
специальная техника — 3935 (+0)
Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли 3 ракетных и 72 авиационных удара, применили пять ракет и сбросили 129 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг совершил 6050 обстрелов, в том числе 76 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3925 дронов-камикадзе.
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