Генштаб повідомляє про нові досягнення українських воїнів

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили одразу 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1259 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.
Втрати РФ станом на 5 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1058260 (+1120) осіб
танків — 11071 (+2) од
бойових броньованих машин — 23091 (+12) од
артилерійських систем — 31081 (+28) од
РСЗВ — 1452 (+0) од
засоби ППО — 1203 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49620 (+169)
крилаті ракети — 3555 (+2)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 57337 (+93)
спеціальна техніка — 3935 (+0)
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали 3 ракетних та 72 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 129 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе.
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