Генштаб повідомляє про нові досягнення українських воїнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб повідомляє про нові досягнення українських воїнів

Генштаб ЗСУ
Втрати РФ станом на 5 серпня 2025 року
Read in English

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили одразу 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1259 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Втрати РФ станом на 5 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1058260 (+1120) осіб

  • танків — 11071 (+2) од

  • бойових броньованих машин — 23091 (+12) од

  • артилерійських систем — 31081 (+28) од

  • РСЗВ — 1452 (+0) од

  • засоби ППО — 1203 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49620 (+169)

  • крилаті ракети — 3555 (+2)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57337 (+93)

  • спеціальна техніка — 3935 (+0)

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали 3 ракетних та 72 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 129 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже погані речі". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо РФ
Трамп не хоче терпіти витівки Медведєва
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія здійснила наймасованіший удар по Лозовій — є загиблий і постраждалі
ДСНС України
Атака Росії на Лозову - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?