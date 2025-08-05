Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 4 та 5 серпня російські окупанти здійснювали повітряний напад 46-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити 29 ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 17 БпЛА, а також 1 балістичної ракети.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Росія розпочала нову атаку на Україну ще о 19:00 4 серпня.
Цього разу противник запускав дрони та ракету із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.
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