Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 4 та 5 серпня російські окупанти здійснювали повітряний напад 46-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити 29 ворожих цілей.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Росія розпочала нову атаку на Україну ще о 19:00 4 серпня.

Цього разу противник запускав дрони та ракету із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.