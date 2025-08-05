Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
дрон
Read in English

Протягом ночі 4 та 5 серпня російські окупанти здійснювали повітряний напад 46-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити 29 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 17 БпЛА, а також 1 балістичної ракети.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Росія розпочала нову атаку на Україну ще о 19:00 4 серпня.

Цього разу противник запускав дрони та ракету із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина передасть Україні одразу 2 системи Patriot
Німеччина анонсувала надання Україні Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завищені очікування. Путін цинічно відповів на ультиматум Трампа
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже погані речі". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо РФ
Трамп не хоче терпіти витівки Медведєва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?