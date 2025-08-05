Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 4 и 5 августа российские оккупанты совершали воздушное нападение 46 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить 29 вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 17 БпЛА, а также 1 баллистической ракеты.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Россия начала новую атаку на Украину еще в 19.00 4 августа.
На этот раз противник запускал дроны и ракету по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.
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