Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
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В течение ночи 4 и 5 августа российские оккупанты совершали воздушное нападение 46 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить 29 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 17 БпЛА, а также 1 баллистической ракеты.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Россия начала новую атаку на Украину еще в 19.00 4 августа.

На этот раз противник запускал дроны и ракету по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Держим небо! Вместе — к победе!- призывают украинские защитники.

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