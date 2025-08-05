Росія здійснила наймасованіший удар по Лозовій — є загиблий і постраждалі

Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни. Згідно з останніми даними, одна людина загинула і ще 10 постраждали, зокрема й діти.

Атака Росії на Лозову — що відомо

Про ситуацію у місті повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, а також ГУ ДСНС у Харківській області.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені — серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки, — заявив Зеленський. Поширити

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки у Лозовій загинув чоловік та ще 10 людей, серед яких 2 дітей, постраждали.

Місцева влада офіційно підтвердила, що станом на ранок 5 серпня частина Лозової залишалася без електропостачання.

Найбільші проблеми зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та Катеринівському старостинському окрузі. Міські комунальні служби працюють над відновленням водопостачання. Поширити

Ба більше, вказано, що через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни у транспортному сполученні.

Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Поширити

“Укрзалізниця” повідомила, що загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень.