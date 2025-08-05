Росія здійснила наймасованіший удар по Лозовій — є загиблий і постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія здійснила наймасованіший удар по Лозовій — є загиблий і постраждалі

ДСНС України
Атака Росії на Лозову - що відомо
Read in English

Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни. Згідно з останніми даними, одна людина загинула і ще 10 постраждали, зокрема й діти.

Головні тези:

  • Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. 
  • Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень.

Атака Росії на Лозову — що відомо

Про ситуацію у місті повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, а також ГУ ДСНС у Харківській області.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені — серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки, — заявив Зеленський.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки у Лозовій загинув чоловік та ще 10 людей, серед яких 2 дітей, постраждали.

Місцева влада офіційно підтвердила, що станом на ранок 5 серпня частина Лозової залишалася без електропостачання.

Найбільші проблеми зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та Катеринівському старостинському окрузі. Міські комунальні служби працюють над відновленням водопостачання.

Ба більше, вказано, що через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни у транспортному сполученні.

Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.

“Укрзалізниця” повідомила, що загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина передасть Україні одразу 2 системи Patriot
Німеччина анонсувала надання Україні Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже погані речі". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо РФ
Трамп не хоче терпіти витівки Медведєва
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?