Росія здійснила наймасованіший удар по Лозовій — є загиблий і постраждалі

Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни. Згідно з останніми даними, одна людина загинула і ще 10 постраждали, зокрема й діти.
Головні тези:
- Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової.
- Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень.
Атака Росії на Лозову — що відомо
Про ситуацію у місті повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, а також ГУ ДСНС у Харківській області.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки у Лозовій загинув чоловік та ще 10 людей, серед яких 2 дітей, постраждали.
Місцева влада офіційно підтвердила, що станом на ранок 5 серпня частина Лозової залишалася без електропостачання.
Ба більше, вказано, що через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни у транспортному сполученні.
“Укрзалізниця” повідомила, що загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень.
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