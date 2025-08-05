Россия нанесла самый массированный удар по Лозовой — есть погибший и пострадавшие

Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны. Согласно последним данным, один человек погиб и еще 10 пострадали, в том числе и дети.

Атака России на Лозовую — что известно

О ситуации в городе сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский, а также ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненные — среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия, — заявил Зеленский. Поделиться

Впоследствии стало известно, что в результате атаки в Лозовой погиб мужчина и еще 10 человек, среди которых 2 детей, пострадали.

Местные власти официально подтвердили, что по состоянию на утро 5 августа часть Лозовой оставалась без электроснабжения.

Самые большие проблемы зафиксированы в микрорайоне Авиловка и Екатериновском старинском округе. Городские коммунальные службы работают над восстановлением водоснабжения. Поделиться

Более того, указано, что из-за повреждений инфраструктуры вводятся изменения в транспортном сообщении.

Российские террористы нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой. В результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Поделиться

"Укрзализныця" сообщила, что погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения.