Россия нанесла самый массированный удар по Лозовой — есть погибший и пострадавшие

Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны. Согласно последним данным, один человек погиб и еще 10 пострадали, в том числе и дети.
Главные тезисы
- Российские террористы нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой.
- Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения.
Атака России на Лозовую — что известно
О ситуации в городе сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский, а также ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки в Лозовой погиб мужчина и еще 10 человек, среди которых 2 детей, пострадали.
Местные власти официально подтвердили, что по состоянию на утро 5 августа часть Лозовой оставалась без электроснабжения.
Более того, указано, что из-за повреждений инфраструктуры вводятся изменения в транспортном сообщении.
"Укрзализныця" сообщила, что погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения.
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