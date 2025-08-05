Рязанський НПЗ у Росії втратив 52% потужностей — відома причина

Рязанський нафтопереробний завод, який є власністю російської державної компанії "Роснєфть", з 2 серпня працює лише на 48% своєї звичайної потужності. Головна причина — потужна атака українських дронів.

Росія дедалі сильніше відчуває наслідки власної агресії

Про нові наслідки українських атак для РФ повідомляє Reuters з посиланням на своїх інсайдерів в нафтопереробній галузі.

Як стверджують анонімні джерела, внаслідок атаки безпілотника, Рязанський НПЗ зупинив дві основні установки первинної переробки нафти.

Що важливо розуміти, йдеться про CDU-3 (8 600 тонн на добу) та CDU-4 (11 400 тонн на добу).

Інсайдери звертають увагу на те, що наразі завод функціонує лише на установці CDU-6.

Вона може обробляти 23 200 тонн нафти на добу — близько 48% від повної потужності підприємства.

За даними галузевих джерел, минулого року завод переробив 13,1 млн тонн нафти; виробив 2,3 млн тонн автомобільних бензинів; 3,4 млн тонн дизельного палива; 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн реактивного палива, — йдеться в статті Reuters.

Як уже згадувалося раніше, вночі на 2 серпня Україна знову використала дрони для атаки на низку військових і енергетичних обʼєктів на території Росії.