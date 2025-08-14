Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ — видео
Проиcшествия
Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ — видео

Читати українською
Источник:  online.ua

В России неизвестные дроны в ночь на 14 августа массированно атакуют Волгоградскую область. В результате падения обломков на местном нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание нефтепродуктов.

  • Дроны неизвестного происхождения атаковали НПЗ в Волгоградской области, что привело к разливанию и возгоранию нефтепродуктов.
  • Подозреваемые в атаках беспилотные аппараты вызвали громкие взрывы и падение обломков на предприятии.
  • Немедленная реакция пожарных служб помогла быстро локализовать возгорание и предотвратить распространение пожара на другие объекты.

Новая "бавовна" на Волгоградском НПЗ

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков произошло разливание и возгорание нефтепродуктов на предприятии "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как рассказали очевидцы, взрывы начались после 02:30, особенно громко было в Красноармейском районе города.

В общей сложности было слышно минимум 5-7 громких взрывов, после падения обломков одного из сбитых дронов, в одном из районов у жителей возникло возгорание с задымлением.

Около 23:29 в аэропорту Волгограда был введен план "Ковёр" — его временно закрыли для приема и отправки рейсов.

Напомним, дроны атакуют НПЗ в Волгограде вторую ночь подряд — в ночь на среду, 13 августа, в районе предприятия также слышали взрывы во время налета беспилотников.

