Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ — видео

В России неизвестные дроны в ночь на 14 августа массированно атакуют Волгоградскую область. В результате падения обломков на местном нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание нефтепродуктов.

Новая "бавовна" на Волгоградском НПЗ

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков произошло разливание и возгорание нефтепродуктов на предприятии "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как рассказали очевидцы, взрывы начались после 02:30, особенно громко было в Красноармейском районе города.

В общей сложности было слышно минимум 5-7 громких взрывов, после падения обломков одного из сбитых дронов, в одном из районов у жителей возникло возгорание с задымлением. Поделиться

Около 23:29 в аэропорту Волгограда был введен план "Ковёр" — его временно закрыли для приема и отправки рейсов.