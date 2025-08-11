Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Росії — відео

Рано-вранці 11 серпня росіяни знову почали скаржитися на вибухи. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижньогородської області РФ.

Росіяни скаржаться на вибухи у районі Арзамаського приладобудівного заводу

Атака дронів почалася близько 3:55. У той момент у небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух.

За словами очевидців, вони нарахували щонайменше 5 дронів, додавши, що вони летіли дуже низько.

У місті було від 4 до 7 вибухів. Незабаром у низці інших Telegram-каналів з'явилися відео, на яких, як стверджується, був один із прильотів по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Одна людина загинула і двоє постраждали під час атаки БgЛА на промзони Нижньогородської області цієї ночі. Метою ударів стали місцеві промпідприємства. Про це повідомив губернатор Гліб Нікітін.

Зокрема другим місцем, куди цілили БпЛА, може бути промзона у Дзержинську, де розташовані військові заводи.

Зазначимо, що Арзамаський приладобудівний завод — це підприємство, яке випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення.

Цей завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.